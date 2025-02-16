Konkordato İlan Eden Firmanın Alacaklılarına 15 Günlük Mühlet: Başvurmayan Hakkını Kaybedecek

7101 Sayılı İcra İflas Kanunu'nun 289. maddesi uyarınca, konkordato komiserleri olarak Hukukçu Av. Büşra Karadağ, Bağımsız Denetçi-Mali Müşavir Arif Barış ve Gıda Mühendisi-Turizm Otel İşletmecisi Atilla Yıldırım görevlendirildi. Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını komiserliğe bildirmeleri gerekiyor. Bu süre içinde alacaklarını bildirmeyenler, bilançoda kayıtlı olmadıkları takdirde konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecek.

ALACAK BİLDİRİMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Alacaklılar, alacaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, senet ekstresi, senet ve diğer belgeler) gösteren belgelerin aslını veya onaylı suretlerini, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde komiserliğin belirtilen iletişim adresine bizzat, vekilleri aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla iletmek zorunda. Vekil vasıtasıyla başvuru yapacakların, Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği belirtildi.

ALACAK BİLDİRİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Alacak kaydı sırasında, geçici mühlet tarihi olan 26 Mart 2024'ten önce ve sonra doğan alacak tutarlarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekiyor. Yabancı para cinsinden alacaklar, bildirim tarihindeki TCMB efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığıyla bildirilecek. Ayrıca, geçici mühlet tarihinden itibaren teminat tahsili varsa, bunun komiserliğe bildirilmesi ve alacağa ilişkin devam eden hukuki süreçlerin (dava, icra takibi, arabuluculuk gibi) detaylı bilgilerinin sunulması zorunlu.

İLAN VE BİLDİRİM SÜRECİ

İlan metni, adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta yoluyla gönderilecek. Ancak, bu alacaklılar için de 15 günlük süre ilan tarihinden itibaren başlayacak. İlan tarihinden 15 gün sonra komiserliğe ulaşan postalar dikkate alınmayacak.