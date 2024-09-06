Dolar Güne Nasıl Başladı?

Bir süredir yükselişini sürdüren, ardından düşüş eğilimine geçen dolar ve euro kuru günü nasıl açtı? İstanbul serbest piyasada dolar 33,9870 liradan, euro kuru ise 37,8240 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 33,9850 liradan alınan dolar, 33,9870 liradan satılıyor. 37,8220 liradan alınan euro kurunun satış fiyatı ise 37,8240 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 33,9570 lira, euro kurunun satış fiyatı ise 37,7710 lira olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yükselişe geçen dolar ve euro kuru, bir sürelik düşüşün ardından tekrar yukarı yönlü eğilim gösterdi. Dolar 34 TL'yi aşarak 34,14 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Euro ise en yüksek 38,05'i görmüştü.

YIL SONU BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ağustos raporunda, 69 katılımcı doların yıl sonundaki seviyesi ile ilgili tahminlerini paylaşmıştı. Buna göre, 31 Aralık 2024 tarihindeki dolar beklentisi 37,2760 TL olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem