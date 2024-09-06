Benzine İndirim Geldi
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1.84 TL indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 6 Eylül 2024 Cuma günü benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim 6 Eylül 2024 tarihinde saat 00.01'dan itibaren pompaya yansıdı.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
6 Eylül Çarşamba günü saat 00.01'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.81 TL indirim geldi. Otogaz ve motorin grubunda ise bir fiyat değişikliğine gidilmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
BENZİN
İstanbul (Avrupa): 41.38 TL
İstanbul (Anadolu): 43.11 TL
Ankara: 43.53 TL
İzmir: 44.03 TL
MOTORİN
İstanbul (Avrupa): 41.23 TL
İstanbul (Anadolu): 41.32 TL
Ankara: 41,78 TL
İzmir: 42,29 TL
OTOGAZ
İstanbul (Avrupa): 25.13 TL
İstanbul (Anadolu): 24.59 TL
Ankara: 25.14 TL
İzmir: 24.89 TL
FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.