Benzine İndirim Geldi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 1.84 TL indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte 6 Eylül 2024 Cuma günü benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar...

Son Güncelleme:
Benzine İndirim Geldi

Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim 6 Eylül 2024 tarihinde saat 00.01'dan itibaren pompaya yansıdı.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

6 Eylül Çarşamba günü saat 00.01'dan itibaren geçerli olmak üzere benzine 1.81 TL indirim geldi. Otogaz ve motorin grubunda ise bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 41.38 TL

İstanbul (Anadolu): 43.11 TL

Ankara: 43.53 TL

İzmir: 44.03 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 41.23 TL

İstanbul (Anadolu): 41.32 TL

Ankara: 41,78 TL

İzmir: 42,29 TL

OTOGAZ

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 24.89 TL

FİYATLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Etiketler
Akaryakıt Benzin
Son Güncelleme:
Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm Kelliğin Reçetesini İbn-i Sina Asırlar Önce Vermiş : Kelliği Yok Eden Doğal Çözüm
Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş! Ispanağı Yoğurtla Değil Aslında Bakın Neyle Tüketmek Gerekiyormuş!
Erdoğan'dan OVP Açıklaması: 'Güvenimiz ve Desteğimiz Tam' Erdoğan'dan OVP Açıklaması
Şenol Babuşçu 4 Aylık Enflasyon Tahminini Açıkladı: Net Tablo Ortaya Çıktı Şenol Babuşçu'dan 4 Aylık Enflasyon Tahmini: Net Tabloyu Ortaya Koydu