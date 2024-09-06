Şenol Babuşçu 4 Aylık Enflasyon Tahminini Açıkladı: Net Tablo Ortaya Çıktı

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla önümüzdeki aylara dair enflasyon tahminlerini paylaştı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu "Orta Vadeli Program" (OVP), Türkiye'nin gelecek 3 yıl için ekonomik yol haritasını ortaya koydu.

Şenol Babuşçu 4 Aylık Enflasyon Tahminini Açıkladı: Net Tablo Ortaya Çıktı

OVP’ye göre 2024 enflasyon hedefi %41,5’e revize edilirken, 2025 yılı beklentisi %15,2’den %17,5’e, 2026 yılı için ise %8,5’ten %9,7’ye yükseltildi. Ayrıca Gayrisafi Yurt İçi Hasıla ile ilgili yapılan tahminlerde, yıllık ortalama dolar kuru 2024’te 33.22, 2025’te 42.01, 2026’da 44.41 ve 2027’de 46.86 olarak belirlendi.

Prof. Dr. Şenol Babuşçu, OVP hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde, yıl sonu enflasyonunun gerçekleşebilmesi için kalan aylarda ortalama aylık enflasyonun %1,76 düzeyinde olması gerektiğini vurguladı. Bu tahminlerin gerçekçi olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

"OLUR MU ACABA?

Babuşçu, X hesabından yaptığı paylaşımında "Yıl sonu enflasyonunun OVP’de açıklanan %41,5 seviyesini tutturması için bundan sonraki 4 ay boyunca aylık ortalama enflasyonun %1,76 seviyesinde gerçekleşmesi gerekiyor. Olur mu acaba?" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN OVP AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) hakkında bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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