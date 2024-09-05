Altının Kilogram Fiyatında Artış

Altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 713 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 806 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 790 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 870 milyon 354 bin 998,54 lira, işlem miktarı ise 1.036,79 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 34 milyon 732 bin 79,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

Kaynak: AA