Altının Kilogram Fiyatında Artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 artışla 2 milyon 803 bin liraya yükseldi.

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Altının Kilogram Fiyatında Artış

Altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 713 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 806 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 790 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 2 milyar 870 milyon 354 bin 998,54 lira, işlem miktarı ise 1.036,79 kilogram oldu. Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 34 milyon 732 bin 79,37 lira düzeyinde gerçekleşti.

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Kaynak: AA

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