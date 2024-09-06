Altında Yükseliş Tam Gaz! Haftanın Son Günü İvme Yine Yukarıda
En sık tercih edilen yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı gidişat sürüyor. Bugün de yukarı yönlü hareketine devam eden gram altın, güne 2 bin 753 liradan başlarken, çeyrek altın ise 4 bin 611 liradan satılıyor.
Vatandaş, yatırım aracı olarak kullandığı için altın ve döviz kurunu sıkı takip ediyor. Özellikle uzun süredir istikrarsız hareket eden altındaki değişim dikkat çekiyor.
İşte 6 Eylül 2024 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları…
Gram altın satış fiyatı: 2.753,85 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 4.611,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 9.213,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 18.242,03 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 18.369,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 45.678,12 TL
Ons altın satış fiyatı: 2.519,71 dolar
Kaynak: Gerçek Gündem
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