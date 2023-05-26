Dolar gece yarısı rekor kırdı!
Dolar, 20.47 seviyesini görerek Türk lirası karşısında en yüksek değerine ulaştı.
Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, 20.47 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.
Uzun bir süredir fiilen alım-satımı yapılan dolar kuruyla ilan edilen ve görünen dolar kuru arasında açılan makas yavaş yavaş daralıyor.
Serbest piyasada haftalardır 20 TL’nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı’da seçim öncesi dönemde 23-24 TL’lere yaklaşan fiyatlar görülmüş, bankalararası piyasada da 22 TL’nin üzerinde işlemler gerçekleşiyordu.
Dün tam gece yarısı, serbest piyasada dolar 20.47 TL’yi geçti.
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