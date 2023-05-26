Dolar gece yarısı rekor kırdı!

Dolar, 20.47 seviyesini görerek Türk lirası karşısında en yüksek değerine ulaştı.

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Dolar gece yarısı rekor kırdı!

Türk lirası ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek, 20.47 ile tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

Uzun bir süredir fiilen alım-satımı yapılan dolar kuruyla ilan edilen ve görünen dolar kuru arasında açılan makas yavaş yavaş daralıyor.

Serbest piyasada haftalardır 20 TL’nin altında olan dolar/TL kuru, Kapalıçarşı’da seçim öncesi dönemde 23-24 TL’lere yaklaşan fiyatlar görülmüş, bankalararası piyasada da 22 TL’nin üzerinde işlemler gerçekleşiyordu.

Dün tam gece yarısı, serbest piyasada dolar 20.47 TL’yi geçti.

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