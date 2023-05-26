Benzine bir zam daha geldi

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren zam geldi.

Benzine bir zam daha geldi

26 Mayıs 2023 Cuma Akaryakıt Fiyatları güncellendi. Benzine gece yarısı itibariyle zam geldi. Güne 76,19 dolar ile başlayan brent petrol, 26 Mayıs 2023 Cuma saat 00:40 itibarıyla yüzde 0.41 artışla 76.37'dan işlem gördü. Dün en düşük 75.10 dolar, en yüksek 78.57 dolar seviyelerini gören brent petrol, günü 76.05 dolar seviyesinde kapattı.

Brent petrol, 4 Mayıs'ta tarihinde 71.50 dolar ile son bir ayın en düşük, 28 Nisan'da ise 80.77 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstanbul (Anadolu)

V/Max Kurşunsuz 95: 20,52 TL/LT

V/Max Diesel: 19.34 TL/LT

V/Pro Diesel: 19.29 TL/LT

POGaz LPG: 10.47 TL/LT

İstanbul (Avrupa)

V/Max Kurşunsuz 95: 20,58 TL/LT

V/Max Diesel: 19.39 TL/LT

V/Pro Diesel: 19.34 TL/LT

POGaz LPG: 10.74 TL/LT

Ankara

V/Max Kurşunsuz 95: 20,52 TL/LT

V/Max Diesel: 19,34 TL/LT

V/Pro Diesel: 19,29 TL/LT

POGaz LPG: 10,47 TL/LT

İzmir

V/Max Kurşunsuz 95: 20,93 TL/LT

V/Max Diesel: 19,83 TL/LT

V/Pro Diesel: 19,78 TL/LT

POGaz LPG: 10.54 TL/LT

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