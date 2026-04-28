Dolar Duruldu, Euro Gevşedi: İşte Piyasalarda İlk Rakamlar

Küresel piyasaların odağındaki döviz kurları, İstanbul serbest piyasasında yeni güne hareketli bir başlangıç yaptı. Serbest piyasada dolar 45,0380 liradan, euro ise 52,7690 liradan işlem görmeye başladı.

Döviz kurlarının bir önceki günkü kapanış verileriyle kıyaslandığında; dün 45,0300 liradan kapanan dolar, açılış itibarıyla benzer seviyelerini korudu. Ancak dün 52,9070 liradan satılan euro, yeni güne 52,7690 lira seviyesinden başlayarak hafif bir aşağı yönlü seyir izledi.

Kaynak: AA