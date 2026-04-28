Dolar Duruldu, Euro Gevşedi: İşte Piyasalarda İlk Rakamlar

İstanbul serbest piyasasında dolar 45,03 TL, euro ise 52,76 TL seviyelerinden güne 'merhaba' dedi. Düne oranla doların yatay seyri korunurken, euro satış fiyatındaki sınırlı geri çekilme dikkat çekti.

Küresel piyasaların odağındaki döviz kurları, İstanbul serbest piyasasında yeni güne hareketli bir başlangıç yaptı. Serbest piyasada dolar 45,0380 liradan, euro ise 52,7690 liradan işlem görmeye başladı.

Döviz kurlarının bir önceki günkü kapanış verileriyle kıyaslandığında; dün 45,0300 liradan kapanan dolar, açılış itibarıyla benzer seviyelerini korudu. Ancak dün 52,9070 liradan satılan euro, yeni güne 52,7690 lira seviyesinden başlayarak hafif bir aşağı yönlü seyir izledi.

Kaynak: AA

Savaşın Etkisi Sürüyor: Akaryakıta Yeni Zam Savaşın Etkisi Sürüyor: Akaryakıta Yeni Zam
TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Konut Hamlesi: Kira Fiyatları Nasıl Olacak, Başvurular ne Zaman, Evler Nerede Olacak? TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Konut Hamlesi: Kira Fiyatları Nasıl Olacak, Başvurular ne Zaman?
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti Çanakkale'de Kadın Cinayeti! Eşini Öldürüp İntihar Etti
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım' Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Delil! Umut Altaş'tan Şok Mesaj: 'Her Şeyi Anlatırım'
Trump’a Saldırı Girişimi Şüphelisine 3 Ayrı Suçlama: Ömür Boyu Hapisle Karşı Karşıya Trump’a Saldırı Girişimi Şüphelisine 3 Ayrı Suçlama
TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Konut Hamlesi: Kira Fiyatları Nasıl Olacak, Başvurular ne Zaman, Evler Nerede Olacak? TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Konut Hamlesi: Kira Fiyatları Nasıl Olacak, Başvurular ne Zaman?
İsrail’den Kritik Açıklama: '2026’da Tüm Cephelerde Çatışma Sürebilir' İsrail’den 'Çatışmalar 2026’da da Sürebilir' Çıkışı