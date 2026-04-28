TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Konut Hamlesi: Kira Fiyatları Nasıl Olacak, Başvurular ne Zaman, Evler Nerede Olacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

81 ilde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yeni aşamaya geçildi. Hükümet bu kez dar gelirli vatandaşlar için kiralık sosyal konut modelini devreye alıyor. İlk etapta İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında inşa edilecek 15 bin konut için hazırlıklar sürerken, tamamlanan 2 bin dairenin ağustos ayında teslim edilmesi planlanıyor. Peki Kiralık konutlarda başvurular nasıl olacak? Kimler faydalanabilecek? Fiyatlar ne olacak? İşte tüm detaylar…

KAÇ KONUT KİRALANACAK?

İlk etapta Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut inşa edilecek. Şu anda biten 2 bin konut ağustosta teslim edilecek. Geriye kalanlar ise inşa edildikçe kuraları çekilip, hak sahiplerine kiralanacak. Tüm evlerin inşaatının üç yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN OLACAK?

Ağustosta planlanan 2.000 konut için haziran ayında başvuru sürecinin açıklanması bekleniyor. Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.

KİMLER KİRALAYABİLECEK?

TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konutta olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler dikkate alınacak.

NE KADAR SÜREYLE KİRALAMA YAPILACAK?

Evler üç yıllığına kiralanacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak.

KİRA FİYATLARI NASIL OLACAK?

Kiralık sosyal konutlar piyasa rayicinin yarısı kadar olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, piyasa rayicinin yarısından da düşük fiyat belirleneceğini açıklamıştı. Kurum, "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız.

Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak. Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkânı tanıyalım ki, daha çok insan faydalansın. O üç yıl içinde gerekirse evini alsın, işte kentsel dönüşüme girdiyse evi tamamlanır zaten. Yani süreci o yüzden 3 yıl olarak belirledik. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak" ifadelerini kullanmıştı.

EVLER NEREDE OLACAK?

Evler şehrin dışında olmayacak. Geçtiğimiz haftalarda Bakan Kurum, "Ataşehir'de bile kiralık ev vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sabah