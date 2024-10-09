Dolar Bugün Kaç TL? (9 Ekim Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

9 Ekim 2024 Çarşamba gününe ait döviz kuru fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, dolar ve Euro'nun güncel durumunu yakından takip ediyor. Peki, bugün dolar ve Euro ne kadar? İşte altın ve döviz piyasasındaki son veriler...

Dolar Bugün Kaç TL? (9 Ekim Çarşamba Güncel Döviz Kurları)

Bugün dolar ve Euro’nun güncel fiyatlarını merak edenler, "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi sorularla döviz kurlarını araştırıyor. İşte 9 Ekim 2024 Çarşamba gününe ait dolar ve Euro kurları...

DOLAR/TL VE EURO/TL NE KADAR OLDU?

Bu sabah Dolar/TL 34,2649 (alış) ve 34,2804 (satış) seviyelerinden işlem görüyor. Euro ise aynı saatte 37,6289 TL seviyesinde bulunuyor.

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