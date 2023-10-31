Dolar bir kez daha rekor kırdı

Dolar, Türk Lirası karşısında bir kez daha tarihi rekorunu yineledi.

Dolar bir kez daha rekor kırdı

İsrail-Filistin savaşı sonrasında dolar, TL karşısında 28,62 seviyesine yükselerek tarihi rekorunu bir kez daha yeniledi. Euro/TL ise 29,97 seviyesiyle stabil bir seyir halinde işlem görüyor.

Üç yıldır Türk Lirası karşısında tarihi değer kazanan dolar ve euro, geçtiğimiz mayıs seçimlerinin ardından daha da yükselmişti. Piyasalardaki yükseliş, İsrail-Filistin savaşının çıkmasıyla ise daha da alevlendi. Dolar, haftanın ikinci iş gününde tarihi rekorunu tazeledi.

DOLAR NE KADAR?

Son zamanlarda 28 TL seviyesinde seyreden ve üst üste rekor tazeleyen dolar/TL, 28,6244 seviyesine ulaşarak, şimdiye dek gördüğü en yüksek seviyeye geldi.

EURO'DA SON RAKAM

Bir süredir 30 TL bandını test eden euro/TL ise, bugün düşüş eğilimine geçerek 29,9737 seviyesinde seyrediyor.

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