Dolar bir kez daha rekor kırdı

İsrail-Filistin savaşı sonrasında dolar, TL karşısında 28,62 seviyesine yükselerek tarihi rekorunu bir kez daha yeniledi. Euro/TL ise 29,97 seviyesiyle stabil bir seyir halinde işlem görüyor.

Üç yıldır Türk Lirası karşısında tarihi değer kazanan dolar ve euro, geçtiğimiz mayıs seçimlerinin ardından daha da yükselmişti. Piyasalardaki yükseliş, İsrail-Filistin savaşının çıkmasıyla ise daha da alevlendi. Dolar, haftanın ikinci iş gününde tarihi rekorunu tazeledi.

DOLAR NE KADAR?

Son zamanlarda 28 TL seviyesinde seyreden ve üst üste rekor tazeleyen dolar/TL, 28,6244 seviyesine ulaşarak, şimdiye dek gördüğü en yüksek seviyeye geldi.

EURO'DA SON RAKAM

Bir süredir 30 TL bandını test eden euro/TL ise, bugün düşüş eğilimine geçerek 29,9737 seviyesinde seyrediyor.