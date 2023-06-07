Dolar 23 oldu, euro 25'e koşuyor... Güne korkunç başlayan Türkiye'de borsa güne nasıl başladı?

Dolar 23 lirayı aşarken, euro da 25 liraya doğru koşuyor. Borsa İstanbul da bu gelişmelerle birlikte güne yükselişle başladı.

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Dolar 23 oldu, euro 25'e koşuyor... Güne korkunç başlayan Türkiye'de borsa güne nasıl başladı?

Türkiye güne korkunç başladı. Dolar 23 lira barajını aşarken euro da 25 liraya doğru gidiyor. Bu gelişmeler ışığında borsa da yeni güne yükselişle başladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,36 artışla 5.515,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,07 puan ve yüzde 2,36 değer kazanarak 5.515,87 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 3,03 artışla kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 0,38 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak günü 5.388,80 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıkları görülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 81 ihtimalle politika faizini sabit tutacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentilerin de güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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