Dolandırıcıların Yeni Bayram Tuzağı Belli Oldu! Bu Yöntemle Binlerce Kişiyi Dolandırıyorlar

Ramazan Bayramı yaklaşırken araç kiralamaya olan talep artış gösterdi. Ancak bu yoğunluk, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Sahte internet siteleri ve cazip fiyat teklifleriyle vatandaşları hedef alan dolandırıcılara karşı uzmanlar uyarıyor.

Ramazan Bayramı’na günler kala araç kiralama sektöründe hareketlilik hız kazandı. Tatil planı yapan vatandaşların yoğun talebiyle birlikte dolandırıcılar da yeni yöntemlerle devreye girdi. Özellikle araç kiralama firmalarının internet sitelerini birebir kopyalayan kötü niyetli kişiler, düşük fiyat vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürüyor.

SAHTE SİTELERLE TUZAK KURUYORLAR

Uzmanlara göre dolandırıcılar, orijinal sitelere çok benzeyen sahte platformlar hazırlıyor. Site adreslerinde küçük harf değişiklikleri yaparak fark edilmesi zor detaylarla kullanıcıların güvenini kazanıyorlar. Bu siteler üzerinden yüksek fiyatlı araçlar piyasanın çok altında gösterilerek vatandaşlarla iletişime geçiliyor.

IBAN ÜZERİNDEN PARA TALEBİ

Araç kiralama bahanesiyle iletişim kuran dolandırıcılar, rezervasyon işleminin tamamlandığını iddia ederek ödeme talep ediyor. Genellikle WhatsApp üzerinden iletişim kuran kişiler, vatandaşlardan IBAN yoluyla ücret göndermelerini istiyor. Ancak yapılan ödemenin ardından ortada ne araç ne de gerçek bir firma bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan sektör temsilcisi Murat Demirkul, dolandırıcıların özellikle bayram dönemlerini fırsat bildiğini belirterek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Demirkul, “Araç rezervasyonu yaptıklarını söyleyip ücret talep ediyorlar. Hatta ‘vale ile aracınızı adresinize göndereceğiz’ gibi ifadeler kullanıyorlar. Bu tür tekliflere kesinlikle itibar edilmemeli” dedi.

FİYATLAR YÜKSELDİ, RİSK ARTTI

Bayram döneminde araç kiralama fiyatlarının günlük ortalama 1500 TL’den başlayıp 3000 TL’ye kadar çıktığı belirtilirken, uygun fiyat arayışındaki vatandaşların dolandırıcılık riskiyle daha sık karşılaştığı ifade ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Yetkililer, internet üzerinden araç kiralayacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuyor. Özellikle ödeme yapılmadan önce firmanın güvenilirliğinin araştırılması gerektiği vurgulanırken, araç teslimi sırasında video kaydı alınmasının da olası anlaşmazlıkların önüne geçebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

