Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili soruları yanıt verdi.

Bakan Bayraktar, "Bu süreç inşallah kısa sürer ve ondan sonra petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP'de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde gideceği beklentisi vardı. Savaş var, arz krizi var. Bunla ilgili bizi de etkileyecek durumlar var

Spot piyasada gaz fiyatları hemen yansıdı ve artmaya başladı. Ümit ediyorum, kısa sürede sona erer. Biz ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü konuşmak lazım. Benzinde risk az ama dizel tarafında marj çok artıyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bugün bu iş bitse piyasa normalleşir mi, hemen normalleşeceğini söylemek zor olabilir. Normalleşme bir, iki ay sürebilir. Körfez'de depolama tanklarının dolduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

'DOĞAL GAZ VE PETROLDE SIKINTI YOK'

Bakan Bayraktar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız."

Doğal gazda tedarik açısından zengin olunduğunu belirten Bayraktar, "10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz" dedi.

ELEKTRIK VE DOĞAL GAZA ZAM VAR MI?

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam gelip gelmeyeceğine ilişkin ise "Şubatı da geçirdik. Yeni dönemi tekrar göz önünde bulundurmamız lazım son gelişmelerle birlikte. 1 Nisan için bir değerlendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.

