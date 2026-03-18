Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Bayraktar Açıkladı

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krize ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve petrolde arz güvenliğinde bir sıkıntı olmadığını söyledi. Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam gelip gelmeyeceğine ilişkin ise, "Şubatı da geçirdik. Yeni dönemi tekrar göz önünde bulundurmamız lazım son gelişmelerle birlikte. 1 Nisan için bir değerlendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hürmüz Boğazı'ndaki durumla ilgili soruları yanıt verdi.

Bakan Bayraktar, "Bu süreç inşallah kısa sürer ve ondan sonra petrol piyasaları normal dengesine kavuşur. OVP'de olduğu gibi, dünyadaki siyasi gelişmelere baktığımızda, petrolün makul seviyelerde gideceği beklentisi vardı. Savaş var, arz krizi var. Bunla ilgili bizi de etkileyecek durumlar var
Spot piyasada gaz fiyatları hemen yansıdı ve artmaya başladı. Ümit ediyorum, kısa sürede sona erer. Biz ham petrolü konuşuyoruz ama ürünü konuşmak lazım. Benzinde risk az ama dizel tarafında marj çok artıyor. Talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bugün bu iş bitse piyasa normalleşir mi, hemen normalleşeceğini söylemek zor olabilir. Normalleşme bir, iki ay sürebilir. Körfez'de depolama tanklarının dolduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'DOĞAL GAZ VE PETROLDE SIKINTI YOK'

Bakan Bayraktar açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Irak ve Suudi Arabistan'dan ham petrol alıyoruz. Toplam tedariğin içinde yüzde 10'lar seviyesinde. Arz güvenliği açısından bu bölge sorun arz etmiyor. İşin doğal gaz boyutu var. Katar LNG'sinin dünyayla buluştuğu bir yer. Yine Hürmüz'le bağımlılığımız yok. Katar'dan önemli miktarda LNG alışımız yok. Dolayısıyla doğal gaz ve ham petrolde ülkemize sıkıntı yaşatmadık, yaşatmayacağız."

Doğal gazda tedarik açısından zengin olunduğunu belirten Bayraktar, "10'dan fazla ülkeden doğal gaz alma şansımız oldu. Uzun yıllardır çeşitlendirme stratejisi geliştirdik. Arz güvenliği, esneklik, fiyatla ilgili de alternatifleri hazırladık ve önümüzdeki süreçlerde de daha da artırarak çalışmalarımızı devam edeceğiz" dedi.

ELEKTRIK VE DOĞAL GAZA ZAM VAR MI?

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza zam gelip gelmeyeceğine ilişkin ise "Şubatı da geçirdik. Yeni dönemi tekrar göz önünde bulundurmamız lazım son gelişmelerle birlikte. 1 Nisan için bir değerlendirme yapacağız" açıklamasında bulundu.

Altının Kaderini Fed Toplantısı Belirleyecek: Dünya Piyasaları ABD'ye Kilitlendi! Fed'in Faiz Kararı Ne Olacak? Altının Kaderini Bu Toplantı Belirleyecek
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları
Borsa Güne Nasıl Başladı? Borsa Güne Nasıl Başladı?
Dolar ve Euro Güne Hareketli Başladı! İşte Güncel Fiyatlar Dolar ve Euroda İlk Rakamlar
Akın Gürlek'ten Özel'in 'Mal Varlığı' İddialarına Cevap: Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor 'Muhittin Böcek'ten Aldığı Şeyi Gölgelemek İstiyor'
ABD, İsrail ve İran Savaşında 19'uncu Gün | Canlı Blog - İran, Laricani'nin Ölümünü Doğruladı İran'dan Laricani'nin İntikamı İçin Saldırı! Tel Aviv'de Siren Sesleri
Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem Beşik Gibi Sallandık! Üç İlde Birden Deprem
Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları Benzine Zam: İşte Güncel Akaryakıt Fiyatları
Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak Bağdat ile Erbil Anlaştı: Petrol Türkiye Üzerinden Akacak