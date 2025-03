Ramazan Bayramı Öncesi Büyük Denetim: Marketler Tek Tek İncelendi

Ticaret Bakanlığı ekipleri bu kapsamda, marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin künyelerinden gramajlarına, fiyat değişim tarihlerinden kasa ve reyon fiyat karşılaştırmasına kadar pek çok incelemede bulundu.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bir markette katıldığı denetimin ardından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak piyasa denetimlerine devam ettiklerini söyledi.

Buradaki amaçlarının hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını hem de işini düzgün yapan esnaf arasındaki rekabet ortamını korumak olduğunu bildiren Menteşe, "Ramazan ayı münasebetiyle hem ramazan ayından önce hem ramazan ayında hem de bayram öncesi denetimlerimize biraz daha ağırlık verdik." ifadelerini kullandı.

Menteşe, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü olarak 105 kişiden oluşan 41 ekiple gerçekleştirdikleri denetimlerin yaklaşık 30 ilçede, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun doğrultusunda yapıldığını anlattı.

Kentte ocak ayından bu yana 1 milyon 400 bin civarında ürün incelendiğini aktaran Menteşe, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin 30 bine yakınında birtakım eksiklikler gördük, idari yaptırımlar uyguladık. Yine yaklaşık bu ürünleri 6 bin 300 civarında marketi denetleyerek elde ettik. Denetimlerimiz devam ediyor. Yine restoranları denetliyoruz, menü denetimleri yapıyoruz. Fiyatlarında artış olanlar olduğu gibi bugün burada birlikte de gördük bazı ürünlerde yılbaşından bugüne yüzde 15-30 arasında indirim olan ürünler de var. Bunları da tespit ediyoruz. Onun için önceki denetimlerimiz ve rakamlarımızla bugünkü rakamlarımızı karşılaştırıyoruz. Fiyat açısından bir anormallik varsa da bunu tutanak altına alıp bakanlığımızı gönderiyoruz, orada değerlendiriliyor."

FİYAT DEĞİŞİM TARİHLERİ İNCELENDİ

Menteşe, denetim yapılan markette birkaç üründe fiyat değişim tarihinin olmadığını ve tutanağa alındığı bilgisini verdi.

Et reyonunda birkaç üründe yüksek fiyat da görüldüğünü söyleyen Menteşe, "Onlarla ilgili de şimdi alış faturaları istedik. Onun dışında bir, iki üründe gramajla ilgili sıkıntı olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Onları da inceleyeceğiz. Sonra gereği yapılacak." ifadelerini kullandı.

ANKARA

Bakanlık ekipleri, bu kapsamda başkentte bir markette denetim gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, markette, sebze, et ve süt ürünleri ile deterjan gibi temel gıda ve tüketim maddelerine yönelik inceleme yaptı.

Bu ürünlerin etiketlerini inceleyen ekipler, kasa ve raf fiyatlarını da karşılaştırdı. Ekipler, özellikle Ramazan Bayramı alışverişi öncesinde fahiş fiyat kontrolü de gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan Bayramı öncesi ve ramazan ayı boyunca fiyat hareketlerine mahal vermemek adına başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler olmak üzere ulusal ve yerel marketler ile restoran ve lokantalarda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun ve aralıksız denetimlerimize devam ediyoruz."

İZMİR

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca kent genelindeki restoran, market ve toptancı gibi iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Yaklaşan bayram öncesinde fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesini amaçlayan ekipler, marketlerde denetim yaptı.

Ürünlerin raf fiyatı kasa fiyatıyla karşılaştırıldı, son kullanım tarihleri kontrol edildi.

İki ayda 6 milyon liradan fazla para cezası uygulandı

İzmir'de yılın ilk iki ayında 6 binin üzerinde işletmede yaklaşık 150 bin ürünün, haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, 6 milyon lira üzerinde idari para cezası verildiği bildirildi.

Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarında haksız artış yaptığı tespit edilen tüm işletmelerin Bakanlıkça rapor edildiği, bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 liraya varan idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Ayrıca fiyat etiketi yönünden mevzuata aykırı her ürün için de il müdürlüğünce 3 bin 149 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

BURSA

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla market, lokanta ve restoranlarda artırıldı.

Ekiplerce yapılan denetimlerde, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıkları kontrol edildi.

Raflarda fiyat etiketi yoksa veya etiket ile kasa fiyatında uyuşmazlık varsa her bir aykırılık için 3 bin 166 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Denetimlere katılan Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm illerde olduğu gibi Bursa'da da denetimlerin arttığını söyledi.

Denetimlerde haklı bir gerekçeye dayanmaksızın fiyatlarda hissedilir bir artış olduğu takdirde işletmeden son 3 aylık faturayı istediklerini belirten Aslanlar, olumsuzluk durumunda hazırlanan tutanağın Bakanlığın haksız fiyat değerlendirme kurulunca incelendiğini, ardından gerekli idari yaptırımların uygulandığını dile getirdi.

Aslanlar, Bursa'da bu yıl 1021 işletmeyi denetlediklerini anlatarak, "392 bin ürün denetledik ve 3 milyon 883 bin lira civarında da idari para cezası uyguladık. Denetimlerimiz ramazan ayı boyunca da devam edecek." dedi.

ANTALYA

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki denetimlerde, marketlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, denetimler sırasında ürün fiyat etiketinin olup olmadığına, raf fiyatı ile kasa fiyatının birbirine uyup uymadığına, meyve ve sebze reyonundaki ürünlerin künyesine bakıldığını söyledi.

Her mağaza, her market için uzun bir fiyat listelerinin olduğunu vurgulayan Özşahan, her ay haftanın iki günü bu listeleri kontrol ettiklerini dile getirdi.

Özşahan, Ramazan Bayramı öncesi olması dolayısıyla kontrolleri daha da artırdıklarına belirterek, ocak ayından bu yana 8 bin 600 firmanın 1 milyon 118 bin ürününü denetlediklerini, bu firmalardan 469'una tespit ettikleri aykırılıklar nedeniyle 4 milyon liraya yakın ceza kestiklerini kaydetti.

Markette alışveriş yapan Gamze Aktaş ise ihtiyaçları için dışarı çıktığında genelde üç market arasında hangisinin fiyatı daha uygun diye gezindiğini anlatarak, "Hepsinin fiyatlarının eşit tutulması açısından bu kontroller gerçekten çok mantıklı ve uygun. İnşallah sonuç verir." dedi.

Halil İbrahim Demir de "Günümüzde görüyoruz ki her şey güven. Güvenmek için de böyle denetimlerin daha fazla, daha sık olması gerekiyor. Biz de gönül rahatlığıyla alışverişlerimizi yapalım." diye konuştu.

ADANA

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Gödelek ve beraberindeki ekip, yaklaşan bayram dolayısıyla artırdıkları denetimleri, merkez Seyhan ilçesindeki marketlerde devam ettirdi.

Fahiş fiyat artışlarının ve haksız rekabetin önüne geçilmesinin amaçlandığı çalışmada, ürünlerin raf ve kasadaki fiyatı karşılaştırıldı.

Ekipler, ürünlerin son kullanma tarihini de kontrol etti.

Gödelek, gazetecilere, Ticaret Bakanlığının talimatıyla denetimlerin 81 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

Bayram sürecinde denetimlerin sıkı şekilde süreceğini belirten Gödelek, "Denetimlerimizde fiyat artışlarını, raflarda etiketlerin yer alıp almadığını, ürünün raftaki fiyatıyla kasadaki fiyatının uyumlu olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu tür denetimleri sürekli yapıyoruz ama özel günlerde artırıyoruz." dedi.

TRABZON

Ekipler, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde zincir ve yerel marketlerin, reklamlarda bahsi geçen indirim ve kampanyaları uygulayıp uygulamadığını kontrol etti, ayrıca restoran, lokanta, pastane fiyat listesi ve menü denetimleri yaptı.

Ekipler, bu yılın ilk 2,5 ayında 18 ilçede 365 firmayı denetlerken, 40 firmaya fiyat etiketi veya kasa, reyon uyuşmazlığından 315 bin lira idari para cezası uyguladı.

Trabzon'da ayrıca 35 işletmede fahiş fiyat tespit eden ekipler, bu işletmelerle ilgili cezai işlem uygulanması için raporları Ticaret Bakanlığına gönderdi.

Öte yandan denetlenen bir marketin müdürü İzzet Berber, ekiplerin yaklaşık 15 günde bir tarih, fiyat, kampanyalı ürünlerin etiketlerinin birbirini tutması gibi genel kontrollerde bulunduğunu belirtti.

SAMSUN

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimler, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla market, lokanta ve restoranlarda sıklaştırıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıkları, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, aldatıcı ve yanıltıcı indirimlerin neden olduğu tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla denetim yaptı.

Kentte, 27 Ocak tarihinden itibaren denetim faaliyetleri kapsamında 720 market, 120 kafe/restoran ve 351 diğer sektörler olmak üzere toplam 1200 işletmede 65 bin ürün denetlendi.

Denetimlere katılan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin özel günlerde değil sürekli devam ettiğini söyledi.

Denetimleri fiyat etiket yönetmeliğine uygun fahiş fiyatı engelleyerek vatandaşın mağdur olmaması amacıyla yaptıklarını söyleyen Turpçu, şunları kaydetti:

"Denetimlerimizde özellikle sebze meyve reyonlarımızda da ürün künyeleri üzerinden yine haksız fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Ocak ayının sonlarından bu yana 1200 işletmede denetim gerçekleştirdik ve bu kapsamda aşağı yukarı 65 bin ürünle ilgili olarak denetimlerimizi gerçekleştirdik. Denetimlerimiz sonucunda da haksız fiyat artışıyla ilgili olan birtakım tespitlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda tutmuş olduğumuz tutanakları Bakanlığımızın Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirmekteyiz. 200 civarı işletmemizle ilgili tutanakları Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna intikal ettirdik."

DİYARBAKIR

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret İl Müdürü Zafer Atik'in de katıldığı denetimde ekipler bir markette gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok ürünün fiyatını inceledi, kasaya giderek, fiyat değişimi olup olmadığını kontrol etti.

Atik, gazetecilere, Ramazan Bayramı öncesi temel gıda ürünleri ve tüketicilerin ilgi gösterdiği diğer ürün gruplarında fahiş fiyat artışını önlemek amacıyla denetimleri artırdıklarını belirtti.

Ekiplerce fiyat etiketi, kasa ve raf uyumu ile aynı zamanda haksız fiyat artışı denetimlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Atik, şunları kaydetti:

"Bu denetimler kapsamında fahiş fiyat artışı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Ramazan ayının bereketine gölge düşürmeye çalışan fırsatçılara karşı tüketicilerimizin de duyarlı olmasını ve şikayetlerini Ticaret Bakanlığımızın Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulamasına ve Ticaret İl Müdürlüklerimize bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Tüketicilerimizin korunması adına çalışmalarımızı kararlıkla devam ettireceğiz. 24 personelimizle denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene 6 bin 960 firma denetledik, 4 milyon 950 bin lira idari yaptırım kararı aldık. Bu sene ocak ayından bu yana 1427 firmayı denetledik. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 50 bin lira idari yaptırım kararı uyguladık."

ADIYAMAN

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, kent merkezindeki market, pazar yerleri, manav, kasap, şarküteri, sebze hali, pide fırınları, restoran, kafe, pastane, kuruyemiş ve diğer sektörleri denetledi.

Denetimlerde, zincir marketlerde seçilen ürünlerin fiyat ve etiket bilgileri kontrol edildi.

Lokanta ve kafe denetimlerinde ise iş yerlerinde asılması zorunlu fiyat listeleri, menüler, kasa fiyat uyuşmazlıkları ve satışa sunulan diğer ürünlerde etiket uygulamaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 1015 ürün kontrol edilirken, usulsüz olduğu değerlendirilen 2 ürünle ilgili 6 bin 332 lira idari para cezası uygulandı.

VAN

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla marketlerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Kentteki marketlere giden ekipler, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıklarını kontrol etti.

Denetimlere katılan Van Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın, Ramazan Bayramı öncesi tüm zincir marketlere rutin olarak fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını söyledi.

Tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlere devam edeceklerini belirten Ayaydın, şunları kaydetti:

"Vatandaşların ürünleri satın almadan önce mal ve hizmetlerin fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, fiyat etiketlerini görmeleri, fiyat etiketi ile kasa fiyatları arasında farklılıkların bulunmaması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Tüketicilerimizin bilgilendirilmesini, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmasını ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesini amaçlıyoruz."

Kaynak: AA