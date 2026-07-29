Dijital Altın Alacaklar Dikkat! Yeni Dönem Başladı! Artık Zorunlu Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dijital kıymetli maden piyasasında yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, fiziki karşılığı bulunan dijital varlıkların Borsa İstanbul’da işlem görebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayı şartı getirildi.

29 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ, dijital altın ve benzeri varlıkların ihraç ve işlem süreçlerini daha sıkı kurallara bağladı. Buna göre, Darphane ya da Borsa İstanbul bünyesinde fiziki olarak saklanan kıymetli madenlerin dijital ortama taşınarak işlem görmesi, Bakanlığın uygun görüşüne bağlı olacak.

KRİPTO VARLIK SAYILMAYACAK

Yeni düzenleme, dijital kıymetli madenlerin hukuki statüsünü de netleştirdi. Dağıtık defter teknolojisi üzerinden transfer edilebilen bu varlıklar, sermaye piyasası aracı ya da kripto varlık olarak değerlendirilmeyecek. Uygulama ve kayıt süreçlerine ilişkin esaslar ise Bakanlığın görüşü doğrultusunda Borsa İstanbul tarafından belirlenecek.

RAFİNERİLERE SÜRE TANINDI

Tebliğ kapsamında, Kıymetli Maden Takip Sistemi’ne geçiş sürecine ilişkin detaylar da açıklandı. Buna göre, başvuru süreci devam eden rafinerilerin bir ay içinde Darphane’ye başvurması gerekecek. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından, daha önce üretilmiş ancak satılmamış kıymetli madenlerin de aynı süre içinde sisteme kaydedilmesi zorunlu olacak.

Ayrıca halihazırda dijital ortama aktarılmış kıymetli madenlerin Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam edebilmesi için de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü aranacak.

Kaynak: Haber Merkezi