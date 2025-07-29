Dev Market Zinciri Carrefour Satılıyor: Tüm Mağazalar Tek Tek El Değiştirecek

Fransız perakende devi Carrefour, İtalya’daki tüm mağazalarını 1 milyar Euro karşılığında NewPrinces Spa’ya devrediyor.

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Dev Market Zinciri Carrefour Satılıyor: Tüm Mağazalar Tek Tek El Değiştirecek
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Avrupa’nın önde gelen perakende markalarından Carrefour, İtalya’daki faaliyetlerine son verme kararı aldı. Fransız dev, ülkedeki tüm süpermarketlerini yerli gıda şirketi NewPrinces Spa’ya devretmek üzere anlaşma sağladı. Yaklaşık 1.000 mağazayı kapsayan bu büyük satışın, 1 milyar Euro bedelle ve 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

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Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte NewPrinces’in yıllık cirosunun 11 milyar Euro’ya ulaşması bekleniyor. Bu rakam, şirketi İtalya gıda perakendeciliğinde ikinci sıraya taşırken, istihdamda da ülkenin en büyük işvereni olma potansiyelini beraberinde getiriyor.

Dev Market Zinciri Carrefour Satılıyor: Tüm Mağazalar Tek Tek El Değiştirecek - Resim : 1

SENDİKALARDAN SERT TEPKİ! GREV HAZIRLIĞI BAŞLADI

Carrefour Italia çalışanlarını temsil eden üç büyük sendika-Filcams CGIL, Fisascat Cisl ve Uiltucs-satış kararına tepki göstererek grev kararı aldı. Sendikalar, yaklaşık 400 milyon Euro’luk bir yatırım ve marka stratejisini kapsaması öngörülen kurtarma planının yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Ayrıca, sürecin kamu nezdinde ele alınması için İtalya İşletme ve Üretim Bakanlığı’na acil toplantı çağrısı yapıldı.

Carrefour’un bu kararı, Avrupa perakende sektöründe büyük yankı uyandırırken, NewPrinces’in genişleme planları iş dünyası kadar sosyal dengeleri de etkileyecek bir sürece işaret ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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