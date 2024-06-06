Dev banka yatırım tercihini açıkladı: Altın mı, gümüş mü?

İsviçre merkezli UBS, gümüş fiyat tahminlerini yükseltti ve gümüş fiyatlarının yakın vadede altından daha iyi bir performans göstereceği öngördü.

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Dev banka yatırım tercihini açıkladı: Altın mı, gümüş mü?

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, gümüş için 2024 yıl sonu fiyat hedefini yüzde 20 artırarak 36 dolara çıkarırken, ortalama fiyat için beklentisini de yüzde 14 artışla 30,5 dolar seviyesine yükseltti.

Yeni gümüş fiyat beklentilerinin, altına göre daha iyi bir performansı yansıttığını belirten stratejistler, "Altın fiyatlarının yükseldiği, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikasını gevşetmesinin beklendiği ve piyasa arz ve talep temellerinin sıkılaştığı bir ortamda gümüşün göreceli olarak iyi bir konumda olduğunu düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Gümüş piyasasında olası bir sıkışma konusunda endişeler olsa da UBS, bol miktarda gümüş stokunun mevcut olduğuna inanıyor. Stratejistler, özellikle güneş enerjisi sektöründen gelen talep artışının devam etmesini bekliyor ve maden üretimine yönelik potansiyel aşağı yönlü risklere dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ, ALTINI GEÇEBİLİR

"Önümüzdeki birkaç ay boyunca altın fiyatlarının cansız seyretme potansiyeli, gümüş fiyatlarının da son dönemdeki üstün performansının bir kısmını geri vermesine neden olabilir" uyarısını yapan UBS, bunun yatırımcılara daha iyi giriş seviyeleri ve gelecekte altına kıyasla daha fazla gümüş üstünlüğü için pozisyon almak için daha cazip bir fırsat sunacağını öngördü.

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