Dev Akaryakıt Şirketi Satıldı: Yeni Sahiplerine Çok Şaşıracaksınız

Akaryakıt sektörünün dev şirketi Türkiye Petrolleri’nin(TP) satıldığı bilgisi verildi. Alpet’in sahibi Zeren Group’un, TP’yi satın aldığı belirtildi.

Patronlar Dünyası’ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, Zeren Group enerji sektöründe önemli bir adım atarak Türkiye Petrolleri'ni satın aldı. 800'den fazla akaryakıt istasyonuna sahip bu büyük şirketin yeni sahipleri, Zeren Group'un enerji sektöründeki varlığını pekiştirdi. Daha önce Alpet'i de satın alarak sektörde dikkat çeken Zeren Group, Türkiye Petrolleri markasıyla izleyeceği stratejiyi ve Alpet ile olası birleşmeyi EPDK'nın kararına bağlı olarak belirleyecek.

Geçtiğimiz aylarda Alpet'i bünyesine katan Zeren Group, enerji sektöründe hızlı bir büyüme sergiliyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren'in liderliğinde, Zeren Group, Lübnanlı Hariri Ailesi'nin Bankmed ve Ürdünlü Arab Bank'ın ortak olduğu Turkland Bank'ı (T-Bank) satın almak için de görüşmeler yürütüyor.

REKABET KURULU'NUN ONAYI BEKLENİYOR

Enerji, turizm, lojistik, imalat ve yeme-içme gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Zeren Group, 5 farklı ülkede hizmet veriyor. 1963 yılında kurulan Türkiye Petrolleri, 2009'dan itibaren TP Petrol Dağıtım A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etti ve 2017'de Zülfikarlar Holding’e bağlı Turkuaz Petrol tarafından satın alınmıştı.

Zeren Group'un Türkiye Petrolleri'ni satın alması, enerji sektöründe dengeleri değiştirecek bir hamle olarak görülüyor. Alpet ve Türkiye Petrolleri markalarının birleşip birleşmeyeceği ise EPDK'nın vereceği karara bağlı olacak. 307.000 m3 depolama kapasitesi, 9 dolum tesisi ve 800'ü aşkın akaryakıt istasyonuyla TP Petrol Dağıtım A.Ş., sektörde önemli bir oyuncu konumunda. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yiğit Zeren'in öncülüğünde her geçen gün büyüyen Zeren Group Holding, 8 farklı sektörde, 23 marka ile 4 kıtada faaliyet gösteriyor. Türkiye Petrolleri'nin Zeren Group'a devri, Rekabet Kurulu'nun onayını bekliyor.