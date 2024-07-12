'Kökten Çözüm Olacak' Duyurdu... MHP'li Aksu'dan 'Dar Gelirli' Önerisi!

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, dar gelirlilere yönelik öneride bulundu. Aksu, 'Toplumun hangi kesimi olursa olsun, bir asgari refah seviyesi belirlensin ve seviyesinin altında kalanlara devlet gelir desteği versin' dedi.

'DEVLET GELİR DESTEĞİ VERSİN'

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Aksu, şu açıklamayı yaptı:

'Asgari ücretin çalışanları ve işverenleri ilgilendiren boyutu var. Emekli aylıkları da esas itibarıyla sosyal güvenlik sistemi içinde ödenen primlerle ilgili ilişkili bir durum. Biz MHP olarak farklı bir öneri getiriyoruz.

Bu konuda toplumun hangi kesimi olursa olsun, çalışan, emekli, her kesimle ilgili bir asgari refah seviyesinin belirlenmesi ve bu asgari refah seviyesinin altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilmesi şeklinde önerimiz var. Dolayısıyla bunun hayata geçirilmesi kökten bir çözüm olacaktır.'