Akbank Mağdurları İsyan Ediyor: Rızaları Dışında Kredi Çekildi, Gereken Önlem Alınmadı

Geçmişte birçok mobil uygulama ve aplikasyon üzerinden vatandaşların kart bilgileri ve telefon bilgileri gibi kişisel verilerinin çalındığı söylenmişti. Bununla birlikte birçok siber dolandırıcılık iddiası gündeme gelmişti. Bir skandal da Akbank’ta meydana geldi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Akbank ile çalışan birçok kişi banka hesabının boşaltıldığını söylüyor. Bir kişinin hesabından bilgisi ve rızası dışında kredi çekildiği de ortaya çıktı. Bu kişinin adına 350 bin TL kredi çekildiği bildirildi.

Kırklareli Lüleburgaz’da yaşan bir vatandaş, Akbank’tan bilgisi dışında kredi çekildiği için Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“19 Mayıs’ta marketten alışveriş yapacağım esnada bakiyemin yetersiz olduğunu öğrendim. Saha sonra ATM’ye giderek hesabımı kontrol ettiğimde ayın gün hesabımdan benim bilgim ve rızam dışında 350 bin TL kredi kullanıldığını ve bunun da başka bir hesaba aktarıldığını öğrendim. Kullanılan kredi ile birlikte hesaplarımda bulunan parayla birlikte toplam 526 bin 741 TL başka hesaplara gönderilmiş. Bu işlemler sırasında Akbank bana hiçbir şekilde mesaj göndermedi, arayıp uyarıda bulunmadı. Bu işlemlere onay vermedim. Burada bir güvenlik zafiyeti var. Hesabımdan para çeken kişilerden ve bu güvenlik açığını oluşturan Akbank yetkililerinden davacı ve şikayetçiyim.”

'ENGELLEYİCİ YAZILIMLAR KULLANILMALI'

Benzeri şekilde mağdur edilen banka müşterileri WhatsApp grupları kurarak bir araya geliyor. WhatsApp gruplarında dolandırılan yurttaşların sayısının ise 160’ı bulduğu ifade ediliyor. Akbank ise mağdurlara “Sizleri korumak için her türlü önlemi alıyoruz” diye yanıt veriyor.

Haberin devamında TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Başkanı Cem Nuri Aldaş’ın konuya ilişkin açıklamaları yer aldı. Aldaş, şunları söyledi:

"Gerek devletin gerek özel sektörün, banka ve finans kuruluşlarının kişisel verileri korumasının ne kadar önemli olduğunu defalarca vurguladık, uyarılarda bulunduk. Çeşitli makamlara yaptığımız başvurularımızdan sonuç alamadık. Bankacılık ve finans kuruluşlarındaki bu tip işlemlerin mutlaka onaylı olarak yaptırılması gerekiyor. Bazı finansal kuruluşlar için bu tür olaylar son dönemlerde tekrarlı olarak karşımıza çıkıyor. Sistemlerin güvenlik standartlarına uyumluluk denetimleri yapılmalı ve BDDK da kontrollerini sıklaştırmalı. Vatandaşlar ise bilinçli hareket etmeli, kişisel verilerini ve parolalarını kimse ile paylaşmamalı, parolalarını düzenli olarak değiştirmeli, dolandırıcılara karşı uyanık olmalı, virüs engelleyici yazılımlar kullanmalı."