Denizli'de toplu ulaşım ücretlerine zam!

Denizli'de şehir içi toplu taşımaya zam yapıldı. Zamlı tarife, 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son Güncelleme:
Denizli'de toplu ulaşım ücretlerine zam!

Denizli’nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin yeni zamlı ücretleri şöyle:

- Sivil 14 TL,

- Öğrenci 12 TL.

En son geçen yılın Temmuz ayında fiyatları artış yapılan belediye otobüsleri ise sivil 10,75 TL, öğrenci 6,90 TL olmuştu.

1 AĞUSTOS'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni ücret tarifelerinin 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Denizli Zam
Son Güncelleme:
En gergin 4 burç! Sinirlenmekte üstlerine yok... Patlamaya hazır dolaşıyorlar En gergin 4 burç! Sinirlenmekte üstlerine yok... Patlamaya hazır dolaşıyorlar
Soğanla ilgili bilinmeyen tehlike. Böyle tüketiyorsanız sizi zehirleyebilir... Soğanla ilgili bilinmeyen tehlike. Böyle tüketiyorsanız sizi zehirleyebilir...
Dünyaca ünlü Anzer balına zam! Dünyaca ünlü Anzer balına zam!
Getir, Fransa'nın ardından 3 ülkeden daha çekiliyor Getir, Fransa'nın ardından 3 ülkeden daha çekiliyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak! Meteoroloji'den 21 il için sıcak hava uyarısı: Termometreler patlayacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı... Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu! Ek MTV ödemesinde her şey netleşti: Araç sahipleri en çok bu detayı merak ediyordu!
Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu! Netflix Türkiye’de en çok izlenen yapımlar açıklandı: Listeye Türk yapımları damga vurdu!
Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı! Siyasi partilerin 30 günlük takipçi istatistiği: Sadece 3 partinin takipçisi arttı!
Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti Teşkilat dizisinde ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti