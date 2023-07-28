Denizli'de toplu ulaşım ücretlerine zam!

Denizli’nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçesi genelinde yolcu taşımacılığı yapan şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin yeni zamlı ücretleri şöyle:

- Sivil 14 TL,

- Öğrenci 12 TL.

En son geçen yılın Temmuz ayında fiyatları artış yapılan belediye otobüsleri ise sivil 10,75 TL, öğrenci 6,90 TL olmuştu.

1 AĞUSTOS'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni ücret tarifelerinin 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem