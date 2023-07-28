Getir, Fransa'nın ardından 3 ülkeden daha çekiliyor

Getir gibi ultra hızlı market teslimat girişimleri Covid-19 salgını sırasında patlama yaşadı, ancak tüketicilerin mağazalardan alışverişe beklenenden daha fazla bir şekilde geri dönmesiyle darbe aldı.

Reuters'ın haberine göre şirket e-postayla yaptığı açıklamada, üç ülkeden düzenli bir şekilde çekilme niyetinde olduğunu aktardı. Şirketten yapılan açıklamada, "Getir aynı zamanda bir finansman turunu tamamlıyor ve şirketin gelirlerinin yüzde 96'sın oluşturan İngiltere, ABD, Almanya, Hollanda ve Türkiye'de faaliyet göstermeye devam edecek" denildi.

Bir ay önce İspanya'nın en büyük işçi sendikası Getir'in ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu ve tüm işgücünü işten çıkardığını açıklamıştı. Getir işten çıkarmalarla ilgili ayrıntı vermedi. Şirketten yapılan açıklamada, "Getir'in bu üç pazardan çekilmesi, finansal kaynaklarını operasyonel karlılık ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarının daha güçlü olduğu mevcut pazarlara odaklamasına olanak sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.