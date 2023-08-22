Çiftçinin girdi enflasyonu hız kesmiyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de, Tarım-GFE, Haziran'da aylık bazda yüzde 3,46 artarken, yıllık bazda yüzde 27,70 yükseldi. Endekste, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,82 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,36 artış gerçekleşti.

ANA GRUPLARDA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,24, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,85 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,06, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,65 artış gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ EN YÜKSEK MALZEMELERDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 78,75 ile malzemeler ve yüzde 74,00 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 12,85 ile enerji ve yağlar oldu.

AYLIK ARTIŞ EN YÜKSEK VETERİNER HARCAMALARINDA

Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,78 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 1,50 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 9,41 ile veteriner harcamaları ve yüzde 8,90 ile enerji ve yağlar oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem