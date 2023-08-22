Altın fiyatlarında dolar kuru etkisi: Gram altın ne kadar?

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun yükselişe geçmesi altın fiyatlarını destekledi.

Öte yandan gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrilirken, Powell'ın "şahin" mesajlar vermesi dahilinde bile bunun nihai faiz oranının en fazla yüzde 5,50-5,75 seviyesinde belirlenmesi şeklinde yorumlanıyor.

ALTININ ONS FİYATINI DESTEKLEDİ

Bu durumun yeni günde altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, makroekonomik verilerden alınacak mesajların da altının ons fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.900 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı ise, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde bin 662 liradan işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 primle 1.654 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 20 liradan satılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem