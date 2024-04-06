Çiftçinin elinde kaldı, TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı!

Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) buğday, arpa ve mısır satış fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Ayrıca Yıldırım, yeni zamlı fiyat satış listesini de paylaştı.

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Çiftçinin elinde kaldı, TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı!

Geçtiğimiz yıl buğdayda başlayan hasat dönemi sonrası açıklanan fiyatlar çiftçinin beklentisinin altında kalmıştı.

Açıklanan fiyatlara göre, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçerken, buğdayın ellerinde kaldığını belirten üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) randevu alamadıklarını ve tüccara daha ucuz satmak zorunda kaldıklarını belirtmişti.

BUĞDAY, ARPA VE MISIR SATIŞ FİYATLARINA ZAM

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, TMO'nun buğday, arpa ve mısır satış fiyatlarına zam yaptığını duyurdu.

Çiftçinin elinde kaldı, TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı! - Resim : 1

Nisan ayı satış fiyatlarını açıklayan TMO, Mart ayına göre;

"- Makarnalık buğdaya tonda 300 lira,

- Ekmeklik buğdaya ton başına 250 lira,

- Arpa ve mısıra ton başına 200 lira artırdı."

BUĞDAY, ARPA VE MISIR ZAMLI FİYAT LİSTESİ

Ayrıca Yıldırım, yeni zamlı fiyat satış listesini de paylaşırken, TMO'nun Mart ve Nisan ayı satış fiyatları şöyle:

Çiftçinin elinde kaldı, TMO; buğday, arpa ve mısır fiyatlarına zam yaptı! - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Çiftçi
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