Sigaraya önce zam sonra indirim: Fiyatlara yansıdı!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun indirim yaptığını duyurdu. Dündar, "Sistemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Sigaraya önce zam sonra indirim: Fiyatlara yansıdı!

Enflasyon ve kur krizi yurttaşın cebini yakarken, artan maliyetler raflara zam olarak yansıyor.

Son olarak çarşamba günü bir sigara grubuna 8 TL zam gelirken, en ucuz sigara 60 TL, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.

"DALGA GEÇİYORMUŞ GİBİ OLACAK"

Söz konusu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından bir sigara grubuna 2 TL indirim yapıldığını duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, şu ifadelere yer verdi:

Sigaraya önce zam sonra indirim: Fiyatlara yansıdı! - Resim : 1

"JTİ firmasının ikinci kez revize etiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüşmüş oluyor ve sitemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Müşteri ile de dalga geçiyormuş gibi olacak."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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