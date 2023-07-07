Cep telefonunda eski tutarla IMEI kaydı için bugün son gün

Akıllı telefonlarda pasaport kaydı veya diğer bir ifadeyle IMEI kayıt ücreti 20 bin liraya çıkıyor. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı yarın uygulanmaya başlanacak. 

Cep telefonunda eski tutarla IMEI kaydı için bugün son gün

Ekonomim'de yer alan habere göre; yeni düzenlemeyi öğrenen ve IMEI kaydı yaptırmak isteyen vatandaşların ilgisiyle e-devlet uygulamasında yavaşlık yaşanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7 katına çıkmış oldu.

Yurtdışından getirilen cep telefonları arasında ağırlıkla Türkiye'nin de alanında zam şampiyonu Apple ürünleri geliyor.

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