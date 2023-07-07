Cep telefonunda eski tutarla IMEI kaydı için bugün son gün

Ekonomim'de yer alan habere göre; yeni düzenlemeyi öğrenen ve IMEI kaydı yaptırmak isteyen vatandaşların ilgisiyle e-devlet uygulamasında yavaşlık yaşanıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7 katına çıkmış oldu.

Yurtdışından getirilen cep telefonları arasında ağırlıkla Türkiye'nin de alanında zam şampiyonu Apple ürünleri geliyor.