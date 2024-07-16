Çay Alımı Bir Kez Daha Düşürüldü

ÇAYKUR, geçtiğimiz günlerde 50 kilo olan yaş çay alım miktarını 30'a düşürmüştü. Bugün yapılan duyuruya göre bu miktar 25'e düşürüldü.

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Çay Alımı Bir Kez Daha Düşürüldü

ÇAYKUR, günlük 30 kilo alım kotasını 25 kiloya düşürdüğünü duyurdu.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), iki gün önce çay üreticilerine 'çay satmak için acele etmeyin' diyerek günlük 50 kilo olan alım kotasını 30 kiloya düşürdüğünü açıklamıştı. ÇAYKUR bu kez de günlük alım kotasını 25 kiloya düşürdüğünü duyurdu.

Çaykur, dün akşam saatlerinde çay üreticilerine, “Değerli üreticimiz yaş çay alımlarımız 16.07.2024 Salı günü (Bugün) itibarıyla dekara 25 kilogram üzerinden yapılacaktır” mesajı gönderdi.

50'DEN 30'A DÜŞÜRMÜŞTÜ

ÇAYKUR, 10 Temmuz 2024 tarihinde dekar başına 50 kilogramlık bir kontenjan belirlenmişken, üreticilerin 3 gün içinde beklenenin üzerinde çay toplaması nedeniyle bu miktarı 30 kilograma indirmişti.

Kaynak: ANKA

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