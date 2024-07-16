İkinci El Otomobil Piyasasında Fiyatlar Düşüyor Mu? İlanlarda En Çok Bu Modeller Arandı

Online ilan platformu arabam.com, haziran ayının ikinci el ilan verilerini paylaştı. Buna göre haziran ayında enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yüzde 1,8’lik düşüş meydana geldi.

Yılın başına kıyasla reel fiyatlardaki düşüş yüzde 13,4 oldu. VavaCars’ın yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi sonuçlarına göre ise, ikinci el araçlarda satış fiyatları haziran ayında yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği “VavaAI Fiyat Endeksi” nin 2024 yılı Haziran ayı sonuçlarına göre mayıs ayından sonra haziran ayında da ikinci el araç fiyatları düşüş gösterdi. İkinci el araçlarda satış fiyatları haziranda yüzde 3,5 düşüş kaydetti. 2023 Aralık ayında başlayan fiyat artışı mayıs ayındaki düşüşle son bulmuştu.

EN FAZLA DÜŞÜŞ HANGİ ARAÇLARDA YAŞANDI?

Haziran ayıyla beraber ikinci el araç fiyatlarında üst üste iki ay düşüş gerçekleşti. İkinci el araç fiyatlarındaki değişim segment olarak ele alındığında haziranda tüm segment araçlarda düşüş yaşanırken en fazla düşüş A segment araçlarda gerçekleşti. Yaş bazında incelendiğinde ise tüm araç gruplarında düşüş görülmekle birlikte en çok fiyat düşüşü 0-3 yaş grubu araçlarda kaydedildi.

İLANLARDA EN ÇOK YER ALAN MARKALAR

Haziran’da ilanlarda 600 bin TL’ye kadar olan araçların oranı yüzde 58,1 oldu. 600.001 TL – 1.000.000 TL aralığındaki araçların oranı yüzde 28,5 olurken, 1 milyon TL’nin üzerindeki araçların ilan oranı ise %13,3 oldu. Haziran ayında arabam. com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu.

İLANLARDA EN ÇOK YER ALAN MODELLER

Model bazında bakıldığında ise haziran ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Civic, Corsa ve Passat oldu. arabam.com’da yayınlanan 2. el arazi/SUV/ pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında, ilanlarda en çok yüzde 19 ile Nissan Qashqai yer aldı. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Fiat Egea Cross, Kia Sportage, Peugeot 3008, Hyundai Tucson, Peugeot 2008, Honda CR-V ve Chevrolet Captiva izledi.