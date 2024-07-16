Fiyatını Duyan Kaçıyor! Kilosu 70 Liraya Dayandı

Limon fiyatları, üretim maliyetleri ve talep artışı nedeniyle uçtu. Fiyatı en çok artan ürün listesinde ilk sırada yer alan limonun kilosu 70 TL'ye dayandı. Vatandaş limona elini bile sürmezken, satıcılar ağustos ayından itibaren fiyatlarda düşüş beklendiğini aktardı.

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Fiyatını Duyan Kaçıyor! Kilosu 70 Liraya Dayandı

Marketlerin yanı sıra pazardaki fiyatlar da rekora koşuyor. Son birkaç yıldır 10-15 lira arasında satılan limonun fiyatı dudak uçuklattı. Limonun kilosu 70 liraya dayanırken, pazarcı esnafı ise fiyat artışını talebin fazla, ürünün az olmasına bağlıyor.

Eskişehir pazar esnafı Şükrü Şahin, konuya ilişkin şöyle konuştu:

'ÜRETİCİDEN KAYNAKLI'

'Şu an halden aldığım limonun kilosu 60-65 lira arasında. Biz de pazarda kilosunu 70'e satıyoruz. Bizim elimizde olan bir şey değil, üreticinin elinde olan bir şey. Son 3 senedir limonun kilosunu 10-15 lira arasında satıyorduk. Hiç kimse bu fiyatı sorgulamıyordu. Limon ucuz olduğu için şeklini beğenmeyip almayanlar çok oluyordu. Şimdi 70 lira oldu kimse elini bile sürmüyor, ama ucuzken de almıyordular.

FİYATLAR DÜŞECEK

Bu sene limon eskisi gibi değil, 3 senedir kimse uğraşmak istemediği için ucuzdan satıldı. Ağustosta yeni limonlar çıkacak. Yazında limon olmadığı için şu an adamın elinde olan limonlar çok değerli. Ağustos ayında yeni limonlar çıktığı zaman fiyatlarda bir düşüş yaşanacak.'

Kaynak: İHA

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