Cari Açık Azaldı! Bakan Kacır'dan Destek Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Bakan Kacır açıklamasında, "Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.

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Cari Açık Azaldı! Bakan Kacır'dan Destek Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, cari açığın düşürülmesinde büyük mesafe kat ettiklerini belirterek, "Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ağustos ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, "Ekonomimizin en önemli yapısal meselelerinden olan cari açığın düşürülmesinde büyük mesafe katettik. Yatırımcılarımızın, sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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