Canlı Yayında Dikkat Çeken Anlar! Fatih Portakal Masaya Poşetleri Koydu ve Sordu: Neredeyse Yarı Yarıya Fark Var

200 TL’nin satın alma gücünün erimesine dikkat çeken Fatih Portakal, canlı yayında yaptığı market alışverişiyle enflasyonun etkisini gözler önüne serdi. Portakal’ın 200 TL ile yalnızca birkaç meyve alabilmesi, gıda enflasyonunun dar gelirli üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gündeme taşıdı. Merkez Bankası ise yeni banknot çalışmasının şu an gündemde olmadığını açıkladı.

Yükselen enflasyon piyasadaki para akışında değişikliğe sebep oldu. Bu kapsamda 10 TL, 20, TL gibi banknotlar ATM kasalarına veda ederken en küçük rakam 50 TL'nin de rafa kalktığı görüldü. 200 TL’nin bile değeri sadece 6 dolara denk gelirken, ‘500 liralık banknot çıkacak mı?’ sorusuna Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yanıt geldi.

500 TL’LİK BANKNOT YOK

“Burada bir kere, Merkez Bankası olarak bankalar ne talep ediyorsa biz emisyon işlemi çerçevesinde bunu kesintisiz olarak sağlıyoruz. Bankalar ATM'lere kendi tercihleriyle de doğrultusunda ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda kupür yüklemesini yapıyorlar. Tedavüldeki kupür kompozisyonuyla ilgili, değerlendirdiğimizi söylemiştim. Biz bunu nakit dışı ödeme araçlarındaki gelişmeleri de değerlendirerek bir karar aldık ve şu anda kupür çalışması yok. Mevcut kupürlerle devam ediyoruz ama dönem dönem değerlendirmeler yapıyoruz” diyen Başkan Karahan yeni banknot için kapıları şimdilik kapattı.

5 PORTAKAL, 4 MANDALİNA ALABİLDİ

O açıklamalara tepki gösteren Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında dikkat çeken bir harekette bulundu. Fatih Portakal ‘200 lira ile ne alınır?’ diye sorarken masasının üzerine sadece iki poşet koyabildi. 200 liraya incir, 5 portakal ve 4 tane mandalina alabildiğini söyleyen Fatih Portakal, “Bunların hepsi 200 lira. Peki ne yiyecek evdekiler’ diyerek seslendi.

ZENGİN AYRI FAKİR AYRI HİSSEDİYOR

DİSK, TÜİK enflasyon verisi sonrasında aylık değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede, gıda enflasyonundaki farklılaşmaya dikkat çekilirken, “Enflasyon sınıfsal bir meseledir” denilerek, en düşük gelir grubunun gıda enflasyonunu iki kata yakın daha fazla hissettiği ölçüldü.

“Resmi gıda enflasyonu yüzde 43,7 iken dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 60-78 bandında. Emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 60,3 oldu. Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 48,8 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 61,1 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 77,7 olarak gerçekleşti.

Dördüncü (yüksek) yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 42,7 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 30,8 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 78 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 31 düzeyinde kaldı.