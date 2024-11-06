Büyük Zam Gelecek! Bu Tarihlere Dikkat: Araç Sahipleri Tek Tek Öne Çekiyor

TÜVTÜRK tarafından gerçekleştirilen araç muayene ücretlerine büyük zam geliyor. 2025 yılı gelmeden zam oranı belli oldu; bu gelişmeyle birlikte ücretlerdeki artış yüzde 43,93 olarak belirlendi.

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Büyük Zam Gelecek! Bu Tarihlere Dikkat: Araç Sahipleri Tek Tek Öne Çekiyor

Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren muayene ücretlerine artış geliyor. Her yıl Ekim ayında belirlenen yeniden değerleme oranı muayene ücretleri üzerinde de etkili oluyor. 2025 yılında harç, vergi ve cezalara yüzde 43,93 oranında artış yapılacak.

Bu artıştan araç muayene işlemleri de etkilenecek.

Büyük Zam Gelecek! Bu Tarihlere Dikkat: Araç Sahipleri Tek Tek Öne Çekiyor - Resim : 1

2025 YILI GELMEDEN ZAM ÜCRETİ BELLİ OLDU

TÜVTÜRK tarafından gerçekleştirilen araç muayene işlemleri neticesinde otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork, yarı römork, motosiklet, traktör, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerin ücretlerine 2025 yılı itibarıyla yüzde 43,93 oranında artış gelecek.

Büyük Zam Gelecek! Bu Tarihlere Dikkat: Araç Sahipleri Tek Tek Öne Çekiyor - Resim : 2

İŞTE 2025 YILI ZAMLI MUAYENE FİYATLERİ

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisikletin muayene ücreti 927.6 liradan 1335,09 liraya yükseldi.

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork muayene ücreti 1821,60 liradan 2621,82 liraya çıktı.

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker muayene ücreti 3544,13 lira olarak belirlendi.

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Kaynak: Hürriyet

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TÜVTürk Araç muayene
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