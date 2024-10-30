TÜVTÜRK'te 20 Yıllık Dönem Sonra Erdi: Araç Muayenesinde Yeni Dönem

Yeni ihale kapsamında, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi için birinci veya ikinci bölgede yer alacak firmalardan toplam 30 milyon dolarlık teminat şartı aranıyor. İhaleye katılmak isteyen firmaların, 2022 veya 2023 yıllarında belirlenen mali kriterleri karşılaması ve son beş yılda en az bir milyon araç muayenesi gerçekleştirdiklerine dair belge sunmaları gerekiyor.