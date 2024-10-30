TÜVTÜRK'te 20 Yıllık Dönem Sonra Erdi: Araç Muayenesinde Yeni Dönem
TÜVTÜRK tarafından 20 yıldır sürdürülen araç muayenesi hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TÜVTÜRK’ün mevcut imtiyazının 2027'de sona ermesiyle, araç muayene hizmetlerinin yeni işleticiye devredilmesi için ihale sürecini başlattı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Yeni ihale kapsamında, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi için birinci veya ikinci bölgede yer alacak firmalardan toplam 30 milyon dolarlık teminat şartı aranıyor. İhaleye katılmak isteyen firmaların, 2022 veya 2023 yıllarında belirlenen mali kriterleri karşılaması ve son beş yılda en az bir milyon araç muayenesi gerçekleştirdiklerine dair belge sunmaları gerekiyor.
İHALE SÜRECİ VE KATILIM KOŞULLARI
İhale, kapalı zarf ile teklif alma ve pazarlık usulüyle başlayacak. Son aşamada ise açık artırma yöntemiyle sonuçlandırılacak. İhaleye, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.
YENİ İŞLETİCİ 2027'DE GÖREVE BAŞLAYACAK
İhaleye katılmak isteyen firmalar, tekliflerini 10 Ocak 2025 tarihine kadar sunacak. Mevcut imtiyazın sona ereceği 2027 yılı itibarıyla, yeni işleticiye devir işlemi gerçekleştirilecek.