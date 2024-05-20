Bursa'da ekmeğe gizli zam!

Bursa'da Ocak ayında 250 gram olarak üretilen ekmek fiyatında değişiklik yapılmazken, gramajda indirime gidildi.

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Bursa'da ekmeğe gizli zam!

Bursa'da Ocak ayında 250 gram olarak üretilen ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, artan maliyetlerden dolayı Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 15 Mayıs tarihinde bir araya geldi.

Alınan karar gereği, fiyatta değişiklik yapılmazken, gramajda indirime gidildi.

BURSA'DA EKMEK GRAMAJI DÜŞÜRÜLDÜ

15 Mayıs tarihine kadar 250 gram francala ekmek 10 liradan tezgahta yerini alırken, bu tarihten itibaren aynı fiyata ancak 200 gram olarak satışa sunulacak. Aynı şekilde fiyatları 20 ve 25 lira olan tam buğday, sarı buğday, kepekli ve çavdar ekmeği ise 400 gramdan 300 grama indirildi.

Bursa'da ekmeğe gizli zam! - Resim : 1

30 liradan satılan köy ve Trabzon ekmeği ise 700 gramdan 600 grama geriledi. Tek zam gelen ise roll ekmek oldu. 50 gramı 3,5 liradan satılan roll ekmek, 4 lira oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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