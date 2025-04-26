Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa, Altın, Dolar, Euro...

Bu hafta borsa, dolar ve euro değer kazanırken altın değer kaybetti. BIST 100 endeksi, 9.268,07 puan ile 9.531,35 puan arasındaki aralıkta işlem gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,24 üstünde 9.432,55 puandan tamamladı.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

ABD doları yüzde 0,64 artarak 38,4230 TL, euro ise yüzde 0,20 yükselerek 43,7160 TL seviyesine çıktı. Yatırım fonları ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 1,08 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRANLAR BELLİ OLDU

Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar ise yüzde 1,76 ile "karma ve değişken" fonlar oldu.

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 0,32 gerileyerek 4.055 TL’ye, cumhuriyet altınının fiyatı ise yüzde 0,31 azalarak 27.420 TL’ye düştü. Çeyrek altının fiyatı ise yüzde 0,34 azalarak 6.792 TL’ye geriledi.

Kaynak: AA