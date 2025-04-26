Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa, Altın, Dolar, Euro...

Bu hafta borsa, dolar ve euro yükseliş gösterdi. Altın fiyatları ise zirveden düşüş yaşadı. Yatırım fonları en çok "karma ve değişken" fonlarla kazandırdı.

Son Güncelleme:
Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa, Altın, Dolar, Euro...

Bu hafta borsa, dolar ve euro değer kazanırken altın değer kaybetti. BIST 100 endeksi, 9.268,07 puan ile 9.531,35 puan arasındaki aralıkta işlem gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,24 üstünde 9.432,55 puandan tamamladı.

Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa, Altın, Dolar, Euro... - Resim : 1

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

ABD doları yüzde 0,64 artarak 38,4230 TL, euro ise yüzde 0,20 yükselerek 43,7160 TL seviyesine çıktı. Yatırım fonları ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 1,08 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRANLAR BELLİ OLDU

Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar ise yüzde 1,76 ile "karma ve değişken" fonlar oldu.

Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı? Borsa, Altın, Dolar, Euro... - Resim : 2

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 0,32 gerileyerek 4.055 TL’ye, cumhuriyet altınının fiyatı ise yüzde 0,31 azalarak 27.420 TL’ye düştü. Çeyrek altının fiyatı ise yüzde 0,34 azalarak 6.792 TL’ye geriledi.

Atilla Yeşilada: Bir Anda ÇakılacakAtilla Yeşilada: Bir Anda ÇakılacakEkonomi
S&P 'Türkiye' Kararını AçıkladıS&P 'Türkiye' Kararını AçıkladıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Altın Dolar Euro Borsa
Son Güncelleme:
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
S&P 'Türkiye' Kararını Açıkladı S&P 'Türkiye' Kararını Açıkladı
SPK 3 Şirket İçin Son Kararını Verdi SPK 3 Şirket İçin Son Kararını Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber Manuel Vitesli Araç Sahipleri Diken Üstünde: Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Büyük İstanbul Depremi' Açıklaması: Bütün Gece Fayları İzledi, Sabah Paylaşım Geldi Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 'Büyük İstanbul Depremi' Açıklaması
İBB Operasyonunda Yeni Dalga: Gözaltılar Var İBB Operasyonunda Yeni Dalga
İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor İstanbul Depreminden Sonra Alarm Verdi: Uğruna Servet Harcanıyordu! Şimdi Tek Tek Satılıyor
Bakanlık Fırsatçıların Peşinde! Cezalar Yolda… Deprem Sonrası Tam 236 Tane Tespit Edildi Cezalar Yolda… Deprem Sonrası Tam 236 Tane Tespit Edildi