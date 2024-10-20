Bu Bölgede Yaşayanlar Yandı: Devlet Bütün Arazilere El Koyacak

Balıkesir'de enerji projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Bölgede Yaşayanlar Yandı: Devlet Bütün Arazilere El Koyacak

Karara göre, Balıkesir'deki 4. grup maden sahasında (altın, gümüş ve bakır) maden üretiminin sürdürülebilmesi için İvrindi ve Altıeylül ilçelerindeki belirli ada ve parsel numaralarına sahip araziler, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hızla kamulaştırılacak.

KAMULAŞTIRMA YAPILACAK

Balıkesir'de 4. grup maden sahasında (altın, gümüş ve bakır) üretimin devam edebilmesi amacıyla kamulaştırma işlemi yapılacak. Enerji projeleri kapsamında belirlenen bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bu Bölgede Yaşayanlar Yandı: Devlet Bütün Arazilere El Koyacak - Resim : 1

Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı. Buna göre, Balıkesir'in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde, ada ve parsel numaraları belirtilen arazilerin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hızlı bir şekilde kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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