Borsada yeni trend: 4 şirket harekete geçti

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre ilk hisse satışı SASA'dan geldi. Erdemoğlu Holding 13 Haziran’da yaptığı açıklama ile 3,55 milyar liralık SASA hissesini borsa dışı satış yöntemiyle yabancı kurumsal yatırımcıya sattı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, SASA’nın ödenmiş sermayesinin yüzde 1,26’sına denk gelen 66,9 milyon adet hissenin yabancı kurumsal yatırımcılara hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satışı gerçekleştirildi.

İLK SATIŞ SASA'DAN

İşlem hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırılırken ve Erdemoğlu Holding satıştan yaklaşık 3,55 milyar TL gelir elde etti. Açıklamaya göre işlem kapsamında HSBC tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atandı. İşlemin tamamlanmasını takiben Erdemoğlu’nun SASA’daki doğrudan hissedarlık oranı yüzde 59,7 oldu. Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi olarak kalırken SASA’daki yönetim kontrolünü de sürdürmeye devam etti. İşlem 15 Haziran’da borsa dışı bir işlem ile sonlandırıldı.

KOÇ HOLDİNG, YAPI KREDİ HİSSESİ SATTI

İkinci ve piyasada en çok ses getiren işlem Koç Holding’in Yapı Kredi’deki hisse satışı oldu. 25 Temmuz’da yaptığı açıklama ile holding Yapı Kredi Bankası’ndaki payları ile ilgili olarak 1 TL nominal değerli paylar için satış fiyatı 11,75 TL olmak üzere toplam 575.000.000 TL nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle borsa dışında satış işlemi gerçekleştireceğini belirtti. Bu satış bankanın çıkarılmış sermayesinin yüzde 6,81’ine tekabül ediyordu. İşlemin takası 28 Temmuz’da tamamlandı. Bu işlem sonucunda, Koç Holding’in, banka sermayesindeki doğrudan payı yüzde 20,22’ye, Koç Holding ve bağlı ortaklığı Koç Finansal Hizmetler’in bankadaki toplam sermaye payı ise yüzde 61,17’ye düştü. Ama holdingin, banka üzerindeki yönetim kontrolü devam etti ve bankanın halka açıklık oranı 38,83’e yükseldi. İşlem toplam 6 milyar 756 milyon 250 bin TL karşılığında gerçekleşti.

CONSUS ENERJİ'DEN ÖZEL EMİRLİ SATIŞ

Yeni modaya uyan bir diğer holding ise Global Yatırım Holding oldu. Holdingin 22 Ağustos’ta tamamladığı hisse satışı Consus Enerji şirketinde gerçekleşti. Holdingten KAP’a yapılan açıklamaya göre Consus Enerji payları ile ilgili olarak 1 TL nominal değerli pay için satış fiyatı 7,50 TL olmak üzere toplam 20.636.788,-TL nominal değerli pay Borsa İstanbul’da özel emir ile satıldı. Bu işlemle birlikte Global Yatırım Holding’in Consus Enerji’deki pay sahipliği oranı yüzde 62,6’ya düşerken, Consus Enerji’nin halka açıklık oranı yüzde 37,34’e çıktı. Consus Enerji’nin çıkarılmış sermayesine oranı ise satışın yüzde 5,35 seviyesinde oldu. İşlem sonrası Global Yatırım Holding 154 milyon 775 bin 910 TL kazanç sağladı.

SON İŞLEM OYAK'TAN

Ordu Yardımlaşma Kurumu ise Hektaş hisselerinde yabancı uluslararası kurumsal bir hissedara satış işlemi gerçekleştirdi. 21 Ağustos’ta başlayan işlem KAP’a yapılan açıklamaya göre OYAK’ın Hektay’ta sahip olduğu payların plasman yoluyla satışı yapıldı. OYAK, Hektaş’ın ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 3,45’ine tekabül eden 87,3 milyon adet hisseyi sattı. Hisse başına 23,37 TL’den yapılan satışta brüt hasılat 2,04 milyar TL oldu. İşlemin borsa dışı bir işlem olarak tamamlandı. İşlemin tamamlanmasına bağlı olarak OYAK, HSBC ile mutat istinalara tabi olmak üzere, elinde kalan Hektaş paylarına yönelik 60 günlük bir satmama taahhüdü ile bağlı olacağını belirtti.

OYAK, Hektaş’ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 58,82’sine doğrudan ve yaklaşık yüzde 0,62’sine dolaylı olarak (OYAK Grup şirketlerinin sahip olduğu paylar da dahil olmak üzere) sahip olurken satış sonrası Hektaş’taki doğrudan hissedarlık oranı yaklaşık yüzde 55,37 oldu. OYAK, Hektaş’ın çoğunluk pay sahibi olmaya devam etti.