Borsada Güven Rakamlarla Konuştu: Metgün Enerji Halka Arzına 3,3 Kat Rekor Talep

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Sermaye piyasalarının merakla beklediği Metgün Enerji halka arzında sonuçlar ilan edildi. Halka arz süreci tamamlanmadan önce 5 iş günü boyunca her gün 2 milyon 250 bin lot geri alım emri vereceğini açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Metgün Grubu’nun patronu Metin Güneş’in bu hamlesine, yatırımcılardan güçlü bir güven oyu geldi. 20-21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde, halka arz edilen paylara toplamda yaklaşık 3,3 kat talep geldi ve 993 bin 906 yatırımcı şirkete ortak oldu.

KURUMSAL YATIRIMCILARDAN 5,2 KATLIK TALEP PATLAMASI

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Metgün Enerji’nin halka arz sonuçlarındaki talep dağılımı, hem bireysel hem de profesyonel yatırımcıların şirketin mali yapısına ve geleceğine duyduğu güveni gözler önüne serdi.

Yurt içi bireysel yatırımcılar kendilerine tahsis edilen payların 1,9 katı, grup çalışanları 1,2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılar 3,3 katı talep oluştururken; en dikkat çekici performans yurt içi kurumsal yatırımcılardan geldi. Kurumsal yatırımcılar, tahsisat tutarının tam 5,2 katı kadar talepte bulunarak halka arzın lokomotifi oldu.

HALKA ARZ GELİRİ 'YEŞİL ENERJİYE' AKACAK

Yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, bu teveccühün şirketin uzun vadeli projeksiyonlarına verilen bir onay olduğunu vurguladı. Halka arzdan elde edilecek kaynağın net bir yatırım stratejisiyle kullanılacağını belirten Işık, gelirin yüzde 80 ila 90 gibi büyük bir bölümünün doğrudan depolamalı güneş ve rüzgar enerjisi projelerine, yeni santral yatırımlarına, stratejik satın almalara ve kapasite artırımlarına harcanacağını, kalan kısmın ise işletme sermayesini güçlendireceğini açıkladı.

BORSA İSTANBUL'DA GONG 28 TEMMUZ'DA ÇALACAK

Halka arz sürecini başarıyla tamamlayan Metgün Enerji için artık geri sayım başladı. Şirket payları, 28 Temmuz'da Borsa İstanbul'da düzenlenecek resmi gong töreninin ardından işlem görmeye başlayacak. Yatırımcılar, Metgün Enerji hisselerini bu tarihten itibaren "METEN" koduyla takip edebilecek.

Kaynak: Patronlar Dünyası