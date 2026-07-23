Merkez Bankası Yılın Beşinci Faiz Kararını Duyurdu

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Piyasaların kilitlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın beşinci faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Gecelik borç verme faiz oranı yüzde 40, borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5 düzeyinde korundu.

'TEMMUZ AYINDA ENFLASYON YÜKSELECEK'

Merkez Bankası tarafından yayımlanan karar duyurusunda, enflasyonun ana eğiliminin haziran ayında sınırlı bir gerileme kaydettiği belirtildi. Ancak öncü verilerin, temmuz ayında bu eğilimin geçici olarak yükseleceğine işaret ettiği vurgulandı.

Jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkat çeken PPK, iç talepteki zayıf seyrin ise daha belirgin hale geldiğini altını çizdi.

BOZULMA OLURSA FAİZ ARTIŞI MASADA

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceğini yineleyen Merkez Bankası, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun yeniden sıkılaştırılacağı (faiz artışı) mesajını verdi. Duyuruda, "Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır. Kararlar enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır" denildi.

KREDİ VE LİKİDİTEYE YAKIN TAKİP

Finansal piyasalardaki dengeleri korumak adına makroihtiyati tedbirlerin de masada olduğu belirtildi. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında bir hareketlilik yaşanması durumunda parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği ifade edildi.

Likidite koşullarının yakından izlendiğini aktaran banka, orta vadeli yüzde 5 enflasyon hedefine bağlı kalındığını ve PPK toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi