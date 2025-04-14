Borsada Beşiktaş Depremi! Hisseleri Çakıldı

Beşiktaş hisselerindeki sert düşüş, kulübün mali yapısındaki kırılganlık kadar, hafta sonu gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında yaşanan gelişmelerin ardından hız kazandı. Aynı dönemde Trabzonspor hisseleri yüzde 19,07, Galatasaray hisseleri ise yüzde 14,33 oranında değer kaybetti.

FENERBAHÇE YATIRIMCISINA KAZANDIRAN TEK KULÜP OLDU

Dört büyük kulüp arasında Borsa’da yatırımcısına kazandıran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Kulübün hisseleri yüzde 22,5 oranında değer kazandı. Böylece Fenerbahçe, spor endeksindeki genel düşüşe rağmen yatırımcısını sevindiren tek kulüp olarak öne çıktı.

SPOR ENDEKSİ GENELDE SERT GERİLEDİ

BIST 100 Endeksi'nin yüzde 4 oranında gerilediği bu süreçte, spor endeksindeki kayıplar yüzde 39’un üzerine çıktı. Bu durum, spor kulüplerine yapılan yatırımların büyük kısmının yatırımcı açısından zararla sonuçlandığını ortaya koydu.

YATIRIMCILAR SERMAYE ARTIŞLARINA 12 MİLYAR LİRA KATILDI

Söz konusu dönemde gerçekleştirilen 28,7 milyar liralık sermaye artışının 12 milyar liralık kısmı borsa yatırımcıları tarafından karşılanırken, 16,6 milyar lira ise kulüplerin kendi iç kaynaklarıyla finanse edildi. Ancak yapılan bu katkılar, hisse değerlerindeki sert düşüşleri engelleyemedi.

Kaynak: AA