SSK, BağKur ve 65 Yaş Üstü Olanlar Dikkat! O Faturada İndirime Gidildi

Belediye Meclisi’nin 9 Ocak 2025 tarihli ve 37 sayılı kararı doğrultusunda yürürlüğe giren uygulama kapsamında, 65 yaş üzeri vatandaşların su tüketim bedelleri beşte bir oranında azaltılacak. Böylece, sabit gelirle yaşamını sürdüren yaşlı bireylerin belediye hizmetlerinden daha avantajlı yararlanması hedefleniyor.

İNDİRİM İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR AÇIKLANDI

İndirimden faydalanmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Başvuru yapacak vatandaşların adına kayıtlı yalnızca bir abone olması, bu aboneliğin kendi adına tanımlı olması ve Düzce’de ikamet ettiğini gösteren belgeleri sunması şart koşuluyor.

Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı olunması ve her yıl belediyeye nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi gerekiyor. Bu belgelerin eksiksiz şekilde sunulmaması durumunda indirim hakkı otomatik olarak sona erecek.

BAŞVURULAR ŞAHSEN YAPILACAK

Uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların, Düzce Belediyesi Su Abone Servisi’ne şahsen başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular sırasında istenen belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi, indirimli tarifeden yararlanabilmek için zorunlu tutuldu.

Kaynak: İHA