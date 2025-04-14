Gayrimenkul Yatırımlarında Zirve Değişti: En Çok Kazandıran İlçeler Açıklandı
Ekonomideki dalgalanma ve yüksek enflasyon ortamı, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi. Özellikle gayrimenkul, hem uzun vadeli getiri potansiyeli hem de değer koruma özelliğiyle öne çıkan yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, en çok kazandıran ilçeler merak konusu olurken, gayrimenkul piyasasındaki son veriler yatırımcılara yeni yol haritası sundu.
Gayrimenkul veri platformu Endeksa’nın yayımladığı güncel analizde, İstanbul’da konut yatırımı yapanlara en fazla kazandıran ilçeler sıralandı. İlçelerin yatırım geri dönüş süreleri, ortalama metrekare fiyatları ve son dönemdeki değer artışları dikkate alınarak oluşturulan liste, yatırımcıların odağındaki bölgeleri gözler önüne serdi.
SANCAKTEPE İLK SIRADA YER ALDI
Listenin zirvesinde yer alan Sancaktepe, son dönemdeki konut projeleri, ulaşım altyapısındaki gelişmeler ve merkezi lokasyonlara yakınlığıyla dikkat çekti. Sancaktepe’yi ikinci sırada Sultangazi takip ederken, üçüncü sıraya ise Pendik yerleşti.
İŞTE YATIRIMCISINA EN ÇOK KAZANDIRAN 10 İLÇE
Sancaktepe
Sultangazi
Pendik
Sultanbeyli
Gaziosmanpaşa
Çatalca
Arnavutköy
Güngören
Tuzla
Ümraniye
YENİ PROJELER VE ULAŞIM HAMLELERİ ÖNE ÇIKIYOR
Sıralamada üst sıralarda yer alan ilçelerdeki artışta, yeni konut projelerinin yanı sıra metro hatları ve ulaşım projelerinin etkili olduğu değerlendiriliyor. Özellikle Anadolu yakasında yer alan ilçelerde, yatırım değerinin kısa sürede yükseldiği gözlemlendi.
Kaynak: Haber Merkezi