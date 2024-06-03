Borsa yükselişte: BIST 100 günü yüzde 1,5 kazançla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazanarak 10.556,80 puandan kapattı. Endeks gün içinde en düşük 10.334,77, en yüksek 10.564,87 puanı gördü.

Borsa yükselişte: BIST 100 günü yüzde 1,5 kazançla kapattı

Güne yüzde 0,41 artışla 10.443,16 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,50 değer kazanarak 10.556,80 puandan tamamladı.

Hizmetler endeksi yüzde 1,94, mali endeks yüzde 1,23, teknoloji endeksi yüzde 0,81, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 1,50 artarak 11.579,99 puandan kapandı.

Altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 artışla 2 milyon 412 bin 500 liraya yükselirken, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 342 dolardan işlem gördü.

Tahvil piyasasında 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 38,27, bileşik getirisi ise yüzde 41,93 olarak gerçekleşti.

Dolar kurunda ise TCMB, alış fiyatını 32,1309 lira, satış fiyatını 32,2597 lira olarak açıkladı. Uluslararası piyasalarda ise avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2790, dolar/yen paritesi 156,10 düzeyinde seyretti.

Kaynak: AA

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