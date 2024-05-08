Borsa rekor kırdı! İşte kazandıran ve kaybettiren hisseler

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, borsada rekor serisi devam ederken hisse bazlı hareketler de dikkat çekiyor. Endeksteki son yükselişte bazı hisseler önden koşarken, bazıları ise daha geriden geliyor. Bazı hisselerde ise tam tersine, düşüş yönlü hareketler dikkat çekiyor.

BİST100 endeksinde son yükseliş hareketi özellikle 18 Nisan sonrası işlemlerde daha belirgin olarak gerçekleşti. 18 Nisan’da 9.524 puandan kapanış gerçekleştiren BİST100, 7 Mayıs’ta 10.336 puan ile kapanış rekoruna ulaştı. Bu süreçte endeksteki yükseliş yüzde 8,52 olarak gerçekleşti.

Borsadaki yükselişte dikkatler; büyük hisselerin kümelendiği BİST50 ligine çevrildi. Bu hisseler arasında önemli ayrışmalar yaşandı.

ÖNDEN KOŞAN HİSSELER

18 Nisan-7 Mayıs arası dönemde BİST50 kapsamındaki hisselerde; Halkbank, Pegasus Hava Yolları, SASA Polyester, Garanti Bankası, Astor Enerji, Sabancı Holding, Türk Telekom Emlak Konut GYO, Koç Holding ve Kardemir D hisseleri yüzde 20 – yüzde 14 arası primle, endeksten pozitif ayrışan ilk hisseler olarak öne çıktı.

GERİDE KALAN HİSSELER

Yine 18 Nisan-7 Mayıs arası süreçte BİST50 kapsamında yer alan Aselsan, Girişim Elektrik, Doğan Holding, Smart Güneş Teknolojileri, TÜPRAŞ, KOZA Altın, HEKTAŞ, Ülker, Akbank ve TOFAŞ hisseleri yüzde 8-yüzde 5 arası primle, endeksin getirisinin hemen gerisinde kalan ilk hisseler oldu.

DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Aynı tarih aralığında Doğuş Otomotiv, Alarko Holding, Ege Endüstri, CW Enerji, MİA Teknoloji ve EuroPower Enerji hisseleri de; yüzde 12,70- yüzde 1,70 arasında değer kayıpları yaşayarak, endeksteki yükselişe ayak uyduramadı.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler endeksin kısa vadede önemli dirençlere yaklaştığını; 10.400 – 10.700 bandının kritik direnç olduğunu, aşağıda ise artık 10.000 seviyesinin psikolojik destek olarak takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Orta ve uzun vadede beklentilerin pozitif olduğunu belirten analistler; mevcut pozisyonların korunması ve geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.