Borsa İstanbul’da Altın Fiyatları Yükselişte

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 artarak 4 milyon 295 bin liraya ulaştı. Günlük işlem hacmi 859 milyon lirayı aştı.

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Borsa İstanbul’da Altın Fiyatları Yükselişte
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü kapanışta yüzde 1,2’lik artışla 4 milyon 295 bin liraya yükseldi. Gün içinde en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek ise 4 milyon 297 bin lira seviyesini gören altın, bir önceki kapanışını 4 milyon 246 bin liradan yapmıştı.

KMKTP’de altın işlemlerinde toplam hacim 798 milyon 236 bin 181,35 lira olarak kaydedilirken, işlem miktarı 186,07 kilogram oldu. Tüm metallerde ise günlük toplam işlem hacmi 859 milyon 320 bin 235,72 liraya ulaştı.

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve enflasyon beklentilerinin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışını yansıttığı belirtiliyor. Piyasa uzmanları, önümüzdeki dönemde altın talebinin artabileceğini ve fiyatların seyrinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Kaynak: AA

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