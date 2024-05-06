Borsa İstanbul, haftayı düşüşle kapattı: Yüzde 10 kayıp

Haftaya %0,47 düşüşle 7.956,29 puandan başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 10.267,09 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul, haftayı düşüşle kapattı: Yüzde 10 kayıp

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, %0,47 düşüşle haftaya 7.956,29 puandan başladı ve günü %0,10 değer kaybederek 10.267,09 puandan tamamladı.

Endeks, önceki kapanışa göre 9,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 103,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %0,31 değer kaybederken, holding endeksi %0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,84 ile bilişim, en çok kaybettiren ise %2,59 ile spor oldu. BIST 100 endeksi, rekor seviyeyi gördükten sonra gelen kar satışlarıyla 10.265-10.270 puan bandında dengelendi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar ve Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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