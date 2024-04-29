Borsa İstanbul, günü rekor seviyede tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,69 değer kazancıyla günü 10.082,77 puanla rekor seviyeden tamamlarken, toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira oldu.

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Borsa İstanbul, günü rekor seviyede tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,69 değer kazancıyla günü 10.082,77 puanla tamamladı. Önceki kapanışa göre 167,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 2,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran ulaştırma, en çok kaybettiren ise spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını ve bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtiyor. Yurt içinde enflasyon verilerinin takip edileceği ve S&P'nin Türkiye değerlendirme raporunun beklenildiği ifade ediliyor.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, Almanya'da büyüme, ABD'de tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksinin öne çıkacağı vurgulanıyor.

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